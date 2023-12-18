Derrick Rose, haftalık değerlendirmeye alınacak

Memphis Grizzlies guardı Derrick Rose'un hamstring sakatlığı nedeniyle haftalık olarak değerlendirmeye alınacağı bildirildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Derrick Rose, haftalık değerlendirmeye alınacak
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18 Aralık 2023 13:36
Memphis Grizzlies guardı Derrick Rose'un hamstring sakatlığı nedeniyle haftalık olarak değerlendirmeye alınacağı bildirildi.

Memphis Commercial Appeal'den Damichael Cole, geçtiğimiz Cuma günü sol hamstringindeki gerginlik sebebiyle Houston Rockets'a karşı oynadığı maçı erkenden terk eden Rose'un sakatlığının haftalık değerlendirmeye alınacağını belirtti.

Rose, Ja Morant'in cezalı olduğu süreçte Marcus Smart'ın da sakatlık nedeniyle kadro dışı kalmasıyla, Grizzlies ilk beşinde yer bulmaya başlamıştı.

Morant'in 25 maçlık uzaklaştırma cezası bu geceki Oklahoma City Thunder karşılaşması sonrasında son bulurken, toparlanmaya başladığı söylenen Smart'ın ise parkelere dönmesine en az birkaç maç kaldığı açıklanmıştı.

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