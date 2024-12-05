Derbide ilk golü atan galibiyete daha yakın

Trendyol Süper Lig'in 15. haftasında 7 Aralık Cumartesi günü karşılaşacak Beşiktaş ile Fenerbahçe arasındaki son 39 müsabakada, ilk golü atan takımın sadece 4 kez yenilmesi dikkati çekiyor.
Rekabette 35'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 39 randevuda öne geçen takım, sahadan yalnızca 4 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 22 kez kazandı, 13 kez berabere kaldı.
- Öne geçen takımın yenildiği maçlar
Bu süreçte 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.
2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle rakibini 3-2 mağlup etti.
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.
2022-2023 sezonunda oynanan ve derbi tarihine geçen müsabakada Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan karşılaşmada 1-0 öne geçse de siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına karşın geriden gelerek müsabakayı 4-2 kazandı.
- Fenerbahçe 23, Beşiktaş 14 maçta öne geçti
İki takım arasındaki son 39 karşılaşmada Fenerbahçe 23, Beşiktaş 14 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece 2 müsabaka golsüz sonuçlandı.
Sarı-lacivertliler, öne geçtiği maçların 16'sını kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.
Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 14 karşılaşmadan 6'sını kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.
Rekabette 35'i Süper Lig, 3'ü Türkiye Kupası ve biri de TFF Süper Kupa olmak üzere son 39 randevuda öne geçen takım, sahadan yalnızca 4 kez mağlup ayrıldı. Bu karşılaşmalarda öne geçen taraf 22 kez kazandı, 13 kez berabere kaldı.
- Öne geçen takımın yenildiği maçlar
Bu süreçte 2011-2012 sezonu Süper Final Şampiyonluk Grubu'nda Kadıköy'de yapılan maçta Beşiktaş, Egemen Korkmaz'ın golüyle öne geçmesine rağmen Miroslav Stoch ve Egemen Korkmaz'ın kendi kalesine attığı gollerle 2-1 yenildi.
2012-2013 sezonunda BJK İnönü Stadı'ndaki son derbide Moussa Sow ile öne geçen Fenerbahçe, Olcay Şahan'ın santrası bile yapılmayan son saniye golüyle rakibini 3-2 mağlup etti.
Süper Lig'de 2017-2018 sezonunda Vodafone Park'ta gerçekleştirilen karşılaşmada Fenerbahçe, Brezilyalı oyuncusu Fernandao'nun golüyle öne geçse de Domagoj Vida ve Ricardo Quaresma'nın (2) gollerine engel olamayarak sahadan 3-1 yenik ayrıldı.
2022-2023 sezonunda oynanan ve derbi tarihine geçen müsabakada Fenerbahçe, Kadıköy'de oynanan karşılaşmada 1-0 öne geçse de siyah-beyazlılar, 10 kişi kalmasına karşın geriden gelerek müsabakayı 4-2 kazandı.
- Fenerbahçe 23, Beşiktaş 14 maçta öne geçti
İki takım arasındaki son 39 karşılaşmada Fenerbahçe 23, Beşiktaş 14 maçta ilk golü atarak öne geçti, sadece 2 müsabaka golsüz sonuçlandı.
Sarı-lacivertliler, öne geçtiği maçların 16'sını kazanırken, 4'ünü beraberlikle tamamladı. Fenerbahçe, Beşiktaş karşısında öne geçtiği 3 karşılaşmadan ise mağlubiyetle ayrıldı.
Beşiktaş ise rakibi karşısında öne geçtiği 14 karşılaşmadan 6'sını kazandı. Siyah-beyazlı ekip, ilk golü kaydettiği müsabakalardan 7'sinde eşitliği bozamazken, bir maçı ise puansız tamamladı.
|Tarih
|Stat
|Organizasyon
|Sonuç (BJK-FB)
|İlk Gol
|29.03.2008
|BJK İnönü
|Süper Lig
|1-2
|Alex (FB)
|29.11.2008
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|1-2
|Selçuk Şahin (FB)
|03.05.2009
|BJK İnönü
|Süper Lig
|1-2
|Güiza (FB)
|13.05.2009
|İzmir Atatürk
|Türkiye Kupası
|4-2
|Yusuf Şimşek (BJK)
|02.08.2009
|Atatürk Olimpiyat
|TFF Süper Kupa
|0-2
|Alex (FB)
|21.11.2009
|BJK İnönü
|Süper Lig
|3-0
|Fink (BJK)
|18.04.2010
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|0-1
|Alex (FB)
|19.09.2010
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|1-1
|Niang (FB)
|20.02.2011
|BJK İnönü
|Süper Lig
|2-4
|Necip Uysal (BJK-Kendi kalesine)
|27.10.2011
|BJK İnönü
|Süper Lig
|2-2
|Simao (BJK)
|05.02.2012
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|0-2
|Yobo (FB)
|29.04.2012
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|1-2
|Egemen Korkmaz (BJK)
|03.05.2012
|BJK İnönü
|Süper Lig
|1-0
|Almeida (BJK)
|07.10.2012
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|0-3
|Sow (FB)
|03.03.2013
|BJK İnönü
|Süper Lig
|3-2
|Sow (FB)
|30.11.2013
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|3-3
|Olcay Şahan (BJK)
|20.04.2014
|Atatürk Olimpiyat
|Süper Lig
|1-1
|Sow (FB)
|02.11.2014
|Atatürk Olimpiyat
|Süper Lig
|0-2
|Emenike (FB)
|22.03.2015
|Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu
|Süper Lig
|0-1
|Sow (FB)
|27.09.2015
|Atatürk Olimpiyat
|Süper Lig
|3-2
|Kjaer (FB-Kendi kalesine)
|29.02.2016
|Ülker
|Süper Lig
|0-2
|Volkan Şen (FB)
|03.12.2016
|Ülker
|Süper Lig
|0-0
|05.02.2017
|Vodafone Park
|Türkiye Kupası
|0-1
|Van Persie (FB)
|11.05.2017
|Vodafone Park
|Süper Lig
|1-1
|Aboubakar (BJK)
|23.09.2017
|Ülker
|Süper Lig
|1-2
|Guiliano (FB)
|25.02.2018
|Vodafone Park
|Süper Lig
|3-1
|Fernandao (FB)
|01.03.2018
|Vodafone Park
|Türkiye Kupası
|2-2
|Negredo (BJK)
|24.09.2018
|Ülker
|Süper Lig
|1-1
|Babel (BJK)
|25.02.2019
|Vodafone Park
|Süper Lig
|3-3
|Gökhan Gönül (BJK)
|22.12.2019
|Ülker
|Süper Lig
|1-3
|Kruse (FB)
|19.07.2020
|Vodafone Park
|Süper Lig
|2-0
|Vida (BJK)
|29.11.2020
|Ülker
|Süper Lig
|3-4
|Aboubakar (BJK)
|21.03.2021
|Vodafone Park
|Süper Lig
|1-1
|Vida (BJK)
|19.12.2021
|Ülker
|Süper Lig
|2-2
|Mesut Özil (FB)
|08.05.2022
|Vodafone Park
|Süper Lig
|1-1
|Novak (FB)
|02.10.2022
|Vodafone Park
|Süper Lig
|0-0
|02.04.2023
|Ülker
|Süper Lig
|4-2
|Valencia (FB)
|09.12.2023
|Tüpraş
|Süper Lig
|1-3
|Dzeko (FB)
|27.04.2024
|Ülker
|Süper Lig
|2-1
|Batshuayi (FB)