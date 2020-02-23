Derbide Ersun Yanal'a kırmızı kart çıktı

Fenerbahçe ile Galatasaray mücadele ederken teknik direktör Ersun Yanal kırmızı kart gördü.

Haber; Sporx.com
Derbide Ersun Yanal'a kırmızı kart çıktı
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23 Şubat 2020 20:33
Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray mücadele ederken teknik direktör Ersun Yanal kırmızı kart gördü.

Hakem Halil Umut Meler çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle yoğun itirazlarda bulunan Yanal'ı kırmızı kartla tribüne gönderdi

Ersun Yanal maçın devamını tribünden takip etti.

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