Derbide Ersun Yanal'a kırmızı kart çıktı

Süper Lig'de 23. hafta karşılaşmasında Fenerbahçe ile Galatasaray mücadele ederken teknik direktör Ersun Yanal kırmızı kart gördü.
Hakem Halil Umut Meler çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle yoğun itirazlarda bulunan Yanal'ı kırmızı kartla tribüne gönderdi
Ersun Yanal maçın devamını tribünden takip etti.
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Hakem Halil Umut Meler çizgi ihlali yaptığı gerekçesiyle yoğun itirazlarda bulunan Yanal'ı kırmızı kartla tribüne gönderdi
Ersun Yanal maçın devamını tribünden takip etti.
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