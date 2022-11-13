Spor Toto 1'inci Lig'de iki İzmir temsilcisi Altınordu ve Altay derbi mücadelesinde karşı karşıya geldi. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi 18. dakikada 10 kişi kalan Altay, 2-0 kazandı.



Karşılaşmanın 18. dakikasında Ceyhun Gülselam'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Altay'ın gollerini, 65. dakikada İbrahim Öztürk ve 69. dakikada M arco Paixao penaltıdan kaydetti.



Bu sonucun ardından üst üste 3. maçını da kaybeden Altınordu 12 puanla 16. sırada konumlandı. Sahadan galibiyetle ayrılan Altay ise puanını 15'e yükselterek 10. sıraya yerleşti.







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