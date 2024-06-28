Denver Nuggets ve Jamal Murray'nin, dört yıllığı 209 milyon dolarlık bir maksimum sözleşme uzatması üzerine anlaşmasının beklendiği bildirildi.



The Athletic'ten Shams Charania, Murray ve Nuggets'ın dört yıllık maksimum 209 milyon dolarlık sözleşme uzatması konusunda anlaşmaya varmalarının beklendiğini söyledi.



2023'te Murray, kontratını üç yıllığı 144 milyon dolarlık sözleşmeyle uzatma hakkı kazanmış fakat bunu imzalamamaya karar vermişti.



NBA'in hiç All-Star takımına seçilmemiş en iyi oyuncularından biri olarak kabul edilen Murray, önceki sezon 59 maçta 31.5 dakikada 21.2 sayı, 4.1 ribaund ve 6.5 asist ortalamaları yakalamıştı.





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