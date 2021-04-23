Denizlispor, Sivasspor'u konuk edecek

Süper Lig'de kümede kalma savaşı veren Denizlispor ile ilk 5 hedefi olan Sivasspor karşı karşıya gelecek.

Haber; AA
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Denizlispor, Sivasspor'u konuk edecek
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23 Nisan 2021 14:22
Süper Lig'in 37. haftasında Yukatel Denizlispor ile Demir Grup Sivasspor cumartesi günü Denizli'de karşılaşacak.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabaka saat 20.30'da başlayacak.

Ligde 7 maçtır galibiyeti bulunmayan 27 puanlı Yukatel Denizlispor, düşme hattının üzerindeki Medipol Başakşehir'in 9 puan gerisinde son sırada yer alıyor. Ev sahibi ekipte cezalı Oğuz Yılmaz forma giyemeyecek.

Ligde 13 maçtır kaybetmeyen 51 puanlı Demir Grup Sivasspor, 8. sırada bulunuyor.

Ligin ilk yarısında rakibiyle 2-2 berabere kalan yeşil-siyahlı ekip, Süper Lig'de Sivasspor'la yaptığı 13 karşılaşmada 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 yenilgi aldı. Bu müsabakalarda 13 gol atan yeşil-siyahlılar, kalesinde 18 gol gördü.

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