Denizlispor'da Rıza Mert A takımda

TFF 3'üncü Lig'de 3 yıldır süren transfer yasağı yüzünden tamamı altyapı oyuncularından oluşan kadroyla mücadele edecek Denizlispor, U19 takımından stoper Rıza Mert Pişirici'yi takımda tuttu.
Kütahyaspor'dan teklif aldığı öğrenilen genç oyuncu, kulübünde kalmayı seçerek A takıma yükseltildi. Yeşil-siyahlılarda takımdan ayrılmak isteyip serbest kalma hakkı elde eden 10 numara Samet Emre Gündüz'le ise ipler tamamen koptu. Oyuncunun ve ailesinin takımda kalmayı kesinlikle kabul etmediği öğrenildi.
Kütahyaspor'dan teklif aldığı öğrenilen genç oyuncu, kulübünde kalmayı seçerek A takıma yükseltildi. Yeşil-siyahlılarda takımdan ayrılmak isteyip serbest kalma hakkı elde eden 10 numara Samet Emre Gündüz'le ise ipler tamamen koptu. Oyuncunun ve ailesinin takımda kalmayı kesinlikle kabul etmediği öğrenildi.
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