Denizlispor'da Rıza Mert A takımda

Denizlispor, altyapıdan yetişen Rıza Mert Pişirici'yi takımda tuttu.

Haber; DHA, Fotoğraf; DHA
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Denizlispor'da Rıza Mert A takımda
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26 Ağustos 2024 15:18
TFF 3'üncü Lig'de 3 yıldır süren transfer yasağı yüzünden tamamı altyapı oyuncularından oluşan kadroyla mücadele edecek Denizlispor, U19 takımından stoper Rıza Mert Pişirici'yi takımda tuttu.

Kütahyaspor'dan teklif aldığı öğrenilen genç oyuncu, kulübünde kalmayı seçerek A takıma yükseltildi. Yeşil-siyahlılarda takımdan ayrılmak isteyip serbest kalma hakkı elde eden 10 numara Samet Emre Gündüz'le ise ipler tamamen koptu. Oyuncunun ve ailesinin takımda kalmayı kesinlikle kabul etmediği öğrenildi.

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