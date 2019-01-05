Denizlispor, Ankaragücü'nün golcüsünü kaptı

Spor Toto 1. Lig'de şampiyonluk yarışının iddialı ekiplerinden Denizlispor, MKE Ankaragücü'nden transfer ettiği Nijeryalı golcü Olanrewaju Kehinde ile gelecek sezonu opsiyonlu olmak üzere 1.5 yıllık sözleşme imzaladı.Süper Lig'in ilk yarısında 8 maçta forma giyen 24 yaşındaki futbolcu, Türkiye'de daha önce 2016/17 sezonunda Elazığspor'da kiralık oynayıp geçen sezondan beri Ankaragücü'nde forma giydi.Başkan Ali Çetin, Kehinde'nin resmi imzasıyla başlayan transferlerin devam edeceğini söyledi.Bu sezon MKE Ankaragücü forması altında 4'ü ilk 11 olmak üzere 12 maça çıkan Kehinde 2 de gole imza attı.