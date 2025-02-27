Milli motosikletçi Deniz Öncü, Dünya Moto2 Şampiyonası'nın Tayland'daki ilk ayağında piste çıkacak.



Türkiye Motosiklet Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Deniz Öncü, bu sezon Dünya Moto2 Şampiyonası'nda Red Bull KTM Ajo takımıyla yarışmaya devam edecek.



Geçen sezon sakatlıklar ve kazalarla mücadele eden genç motosikletçi, yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle piste çıkacak.



Deniz Öncü, Buriram'da bulunan Chang Uluslararası Yarış Pisti'nde Moto2'deki ikinci sezonunda cuma günü serbest antrenmanlarda, 1 Mart Cumartesi günü ise sıralama turlarında gaza basacak. Deniz, 2 Mart Pazar günü de saat 09.15'te 22 turluk sezonun ilk yarışında start alacak.



Sezonun açılış yarışı hakkında açıklamalarda bulunan Deniz Öncü, "Yılın ilk ayağı ile karşı karşıyayız. Kış boyunca çok iyi çalıştık. Bu yüzden sezona mümkün olan en iyi şekilde başlamaya çalışacağız. Sezon öncesi motosikletle çok eğlendik ve bunu Tayland'da sürdürmek istiyoruz. Önde kalmak kolay olmayacak, ancak yılın bu ilk bölümünde bunu başarmak için güvenimiz ve motivasyonumuz var." ifadelerini kullandı.



