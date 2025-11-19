Deniz Gül: 'Hep bu maçı düşündük'

A Milli Takım'da Deniz Gül, İspanya maçının ardından konuştu.



Deniz Gül, "İspanya'ya karşı çok zor bir maç oynadık. İlk 11'de oynadığım ve Milli Takım adına gol attığım için çok mutluyum." dedi.



21 yaşındaki genç golcü, "Konya'da 6-0 yenildik, bu maç hep aklımızdaydı. Bu kez çok iyi çıktık ve çok iyi oynadık. İspanya çok iyi bir takım. Elimizden gelenin en iyisini yaptık." sözlerini sarf etti.



