01 Haziran
Samsunspor-Kayserispor
0-147'
01 Haziran
Bodrum FK-Beşiktaş
0-348'
01 Haziran
Rapid Wien-LASK
3-0
01 Haziran
Spezia-Cremonese
21:30
01 Haziran
Almeria-Tenerife
1-036'
01 Haziran
Racing Santander-Granada
1-136'
01 Haziran
SD Huesca-Eldense
1-135'
01 Haziran
Levante-Eibar
0-036'
01 Haziran
Real Oviedo-Cadiz
1-135'
01 Haziran
Deportivo La Coruna-Elche
0-335'
01 Haziran
Cartagena-CD Mirandes
0-035'
01 Haziran
Cordoba-Albacete
22:00
01 Haziran
Belediye Vanspor-Batman Petrolspor
20:00
01 Haziran
Randers FC-Silkeborg
0-235'
01 Haziran
Fredrikstad-Sarpsborg 08
1-1
01 Haziran
Brann-Kristiansund BK
4-2
01 Haziran
Bryne-Sandefjord
3-2
01 Haziran
FK Haugesund-Bodo/Glimt
0-4
01 Haziran
Rosenborg-KFUM
1-1
01 Haziran
Molde-Viking
20:15
01 Haziran
Huracan-Club Atletico Platense
23:00
01 Haziran
Santos FC-Botafogo RJ
22:00
01 Haziran
Juventude-Gremio
22:00
02 Haziran
Flamengo-Fortaleza
00:30
02 Haziran
Corinthians-Vitoria
00:30
02 Haziran
Ceara-Atletico MG
00:30
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Cruzeiro-Palmeiras
01:30
02 Haziran
Internacional-Fluminense
02:30
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Vizela-AVS Futebol SAD
21:45
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FC Rostov-CSKA Moskova
0-0MB
01 Haziran
IF Gnistan-Ilves
0-2
01 Haziran
FF Jaro-FC Inter Turku
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Wisla Plock-Miedz Legnica
2-0
01 Haziran
Helsingborg-Östersunds
0-0
01 Haziran
IK Oddevold-Landskrona BoIS
1-2
01 Haziran
Halmstads BK-Djurgaarden
1-0
01 Haziran
Malmö FF-Haecken
3-0
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Brommapojkarna-IFK Goeteborg
1-3
01 Haziran
Mjaellby-IFK Vaernamo
2-0
01 Haziran
Sirius-AIK
3-1
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Pohang Steelers-Gangwon
2-1
01 Haziran
Daegu FC-Gwangju
1-1
01 Haziran
Willem-Telstar
1-248'

Dembele Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu!

Bu sezon Fransız devi Paris Saint Germain ile hem ligde hem de Avrupa'da muhteşem bir sezon geçiren Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu seçildi.

calendar 01 Haziran 2025 18:29
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Dembele Şampiyonlar Ligi'nde sezonun oyuncusu!
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Paris Saint Germain'de bu sezon gösterdiği inanılmaz performans ile takımının 4 kulvarda da şampiyonluk yaşamasının en büyük pay sahiplerinden olan Ousmane Dembele, Şampiyonlar Ligi'nin en iyi oyuncusu seçildi. Kendisi bu sezon Manchester City ve Liverpool gibi kritik maçlarda sahneye çıkıp takımının finale ulaşmasına büyük katkı verdi. 

ŞAMPİYONLUK SONRASI DEMBELE'NİN SÖZLERİ

Yıldız kanat oyuncusu Şampiyonlar Ligi'ni kazandıktan sonra "Çok küçük yaştan beri,Şampiyonlar Ligi'nde oynamayı hayal ediyordum, bu büyük organizasyonda," dedi. "Finale ulaşmak inanılmazdı, kazanmak ise daha da inanılmaz. Tarif edilemez bir his. Bu yolculukla gurur duyuyorum. Kariyerim boyunca bu sonucu elde etmek için yaptığım her şeyle gurur duyuyorum. Bu muhteşem bir şey." diyerek açıklamalarda bulundu

DEMBELE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDEKİ İSTATİSTİĞİ

28 yaşındaki yıldız oyuncu, bu sene Şampiyonlar Ligi'nde Luis Enrique'nin en önemli silahıydı. Fransız oyuncu çıktığı 15 maçta 8 gol ve 6 asistle toplamda 14 gollük katkı verdi.




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