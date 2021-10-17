DeAndre Yedlin'den Sacha Boey itirafı

Galatasaray'da DeAndre Yedlin, Konyaspor karşılaşmamasının ardından açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Galatasaray.org
Abone Ol
DeAndre Yedlin'den Sacha Boey itirafı
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Ekim 2021 18:17
Galatasaray'da DeAndre Yedlin, Konyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ardından konuştu.

Oyun olarak istediklerini sahaya yansıtamadıklarını söyleyen ABD'li oyuncu, "Aldığımız 3 puandan mutluyuz ama oynanan oyundan mutlu olduğumuz söylenemez. 2. yarıda topun hakimiyetini rakibe bıraktık. 12. adamımıza teşekkürler, devamlı bizimle birlikteler, rakip için işleri zorlaştırıyorlar. Rakibimizin puan kaybı oldu, bu 3 puandan mutluyuz ama oynanan oyundan memnun olduğumuz söylenemez" dedi.

DeAndre Yedlin ayrıca "Sacha Boey çok kaliteli bir oyuncu. Aynı mevkide forma mücadelesi verdiğiniz iyi bir oyuncu olduğunda kendinizi daha çok itmeniz gerekiyor, bu da başarıya getiriyor. Her pozisyonda iki iyi oyuncu olunca rekabet artıyor. Daha iyisini yapabilirim. Burada olmaktan mutluyum, bu rekabette onunla olmak da performansımı arttırmam gerekliliğini getiriyor." ifadelerini kullandı.


Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.