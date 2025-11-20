Deaflympics'te futbol, hentbol ve voleybol milli takımları madalya avında

Japonya'da düzenlenen 25'inci Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Türk takımları başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Başkent Tokyo'da devam eden organizasyonda Türkiye İşitme Engelli A Milli Futbol ve Kadın Voleybol Takımları yarı finale, Erkek Hentbol ile Erkek Voleybol Takımları da çeyrek finale yükseldi.Türkiye İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı ilk maçta karşılaştığı İran'ı 2-1 yendi. İkinci karşılaşmada Büyük Britanya ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükselen ay-yıldızlılar, çeyrek finalde ise İtalya'yı 3-1 yenerek yarı finale çıktı. Milliler yarı finalde 22 Kasım Cumartesi günü TSİ 10:30'da Fransa ile karşılaşacak.Türkiye İşitme Engelli A Milli Kadın Voleybol Takımı başarılı bir performans göstererek ilk maçında Kanada'ya set vermedi. İkinci karşılaşmada ise Ukrayna'yı 3-1, üçüncü maçta Brezilya'yı 3-0 yenerek grup birincisi olarak çeyrek çıktı. Kenya parkeye çıkmadığı için hükmen galip gelerek yarı finale yükselen Filenin Sultanları, 23 Kasım Pazar günü TSİ 04:15'te İtalya ile finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.Türkiye İşitme Engelli A Milli Erkek Voleybol Takımı da yoluna yenilgisiz devam ediyor. Ukrayna 3-1'le geçtikten sonra Meksika ve Brezilya'yı 3-0 yenen ay-yıldızlı sporcular, rakibi Hindistan takımının şampiyonadan çekilmesinin ardından çeyrek finale çıktı. Milliler 22 Kasım Cumartesi günü TSİ 11:30'da Fransa ile yarı finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.Türkiye İşitme Engelli A Milli Hentbol Takımı, 25'inci Yaz Olimpiyatları'ndaki ilk maçında Japonya'yı 30-21 yendi. Ardından Almanya 'ya 37-15 yenilen ay-yıldızlılar, üçüncü maçında Brezilya'yı 25-21 yenerek çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlı ekip yarın TSİ 13:00'de Sırbistan ile yarı final için mücadele edecek.