Deaflympics'te futbol, hentbol ve voleybol milli takımları madalya avında

Türkiye İşitme Engelliler milli takımları, Japonya'daki 25. Yaz Deaflympics'te futbol ve kadın voleybol takımlarıyla yarı finale, erkek voleybol ve hentbol takımlarıyla çeyrek finale yükseldi.

20 Kasım 2025 18:58
Haber: DHA, Fotoğraf: DHA
Deaflympics'te futbol, hentbol ve voleybol milli takımları madalya avında
Japonya'da düzenlenen 25'inci Yaz Olimpiyatları'nda (Deaflympics) Türk takımları başarılı sonuçlar almaya devam ediyor. Başkent Tokyo'da devam eden organizasyonda Türkiye İşitme Engelli A Milli Futbol ve Kadın Voleybol Takımları yarı finale, Erkek Hentbol ile Erkek Voleybol Takımları da çeyrek finale yükseldi.

A MİLLİ FUTBOL TAKIMI YARI FİNALDE

Türkiye İşitme Engelliler A Milli Futbol Takımı ilk maçta karşılaştığı İran'ı 2-1 yendi. İkinci karşılaşmada Büyük Britanya ile 1-1 berabere kalarak çeyrek finale yükselen ay-yıldızlılar, çeyrek finalde ise İtalya'yı 3-1 yenerek yarı finale çıktı. Milliler yarı finalde 22 Kasım Cumartesi günü TSİ 10:30'da Fransa ile karşılaşacak.


FİLENİN SULTANLARI YARI FİNALE YÜKSELDİ

Türkiye İşitme Engelli A Milli Kadın Voleybol Takımı başarılı bir performans göstererek ilk maçında Kanada'ya set vermedi. İkinci karşılaşmada ise Ukrayna'yı 3-1, üçüncü maçta Brezilya'yı 3-0 yenerek grup birincisi olarak çeyrek çıktı. Kenya parkeye çıkmadığı için hükmen galip gelerek yarı finale yükselen Filenin Sultanları, 23 Kasım Pazar günü TSİ 04:15'te İtalya ile finale yükselmek için kozlarını paylaşacak.

ERKEK VOLEYBOL TAKIMI ÇEYREK FİNAL BİLETİNİ KAPTI

Türkiye İşitme Engelli A Milli Erkek Voleybol Takımı da yoluna yenilgisiz devam ediyor. Ukrayna 3-1'le geçtikten sonra Meksika ve Brezilya'yı 3-0 yenen ay-yıldızlı sporcular, rakibi Hindistan takımının şampiyonadan çekilmesinin ardından çeyrek finale çıktı. Milliler 22 Kasım Cumartesi günü TSİ 11:30'da Fransa ile yarı finale yükselmek için karşı karşıya gelecek.

ERKEK HENTBOL TAKIMI ÇEYREK FİNALE ÇIKTI

Türkiye İşitme Engelli A Milli Hentbol Takımı, 25'inci Yaz Olimpiyatları'ndaki ilk maçında Japonya'yı 30-21 yendi. Ardından Almanya 'ya 37-15 yenilen ay-yıldızlılar, üçüncü maçında Brezilya'yı 25-21 yenerek çeyrek finale yükseldi. Ay-yıldızlı ekip yarın TSİ 13:00'de Sırbistan ile yarı final için mücadele edecek.

