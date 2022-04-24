De Zerbi: 'Bizi futboldan mahrum ettiler'

Shakhtar'da teknik direktör De Zerbi, Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası futbol faaliyetlerinin durmasıyla ilgili açıklamalarda bulundu.



De Zerbi yaptığı açıklamada, "Beni gerçekten rahatsız eden bir şey var. Rusya'da futbolcular hiçbir şey olmamış gibi oynamaya devam ediyor." dedi.



"FUTBOLDAN MAHRUM BIRAKILDI"



Hayatta futboldan daha önemli şeylerin olduğuna vurgu yapan De Zerbi, "Biz futboldan mahrum bırakıldık. Ukrayna'dan ayrılmak zorunda kaldık. Antrenman bile yapamıyoruz. Hayatta futboldan daha önemli şeyler var evet ama arkadaşlarımın böyle sessizce çalıştıklarını görmek beni çok üzüyor." şeklinde konuştu.



"UKRAYNALI GİBİ HİSSEDİYORUM"



İtalyan teknik adam son olarak, "Kendimi Ukraynalı gibi hissediyorum. Bütün arkadaşalrım de kendini Ukraynalılar gibi hissediyor." diyerek sözlerini noktaladı.





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