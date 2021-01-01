De'Andre Hunter, playoff sezonunu kapattı

Atlanta Hawks, forvet De'Andre Hunter'ın sağ dizindeki menisküs yırtığı nedeniyle NBA playofflarının geri kalanını kaçıracağını duyurdu.



Takımın en iyi savunma oyuncusu olan Hunter, Doğu Konferansı yarı final serisinde Philadelphia 76ers'a karşı oynadığı 1. maçtan önce sağ dizinde hafif bir şişlik görmüş ve çekilen MR'da menisküsünde yeni bir küçük yırtık ortaya çıkmıştı.



Normal sezonda 15.0 sayı ve 4.8 ribaund ortalamaları yakalamış olan Hunter'ın, bu hafta sonu Los Angeles'a gitmesi ve Salı günü de ameliyat olması planlanıyor.



1-1 berabere olan Hawks - Sixers serisinin 3. maçı, Cuma günü Atlanta'da oynanacak.



