Atlanta Hawks forveti De'Andre Hunter'ın el bileği sakatlığından ötürü sekiz hafta parkelreden uzak kalacağı bildirildi.



Hunter'ın 8 Kasım'da Golden State Warriors'a karşı oynanan maçta sakatlamış olduğu bileğinden geçireceği ameliyat sebebiyle, sekiz haftalığına kadro dışı olacağı kaydedildi.



23 yaşındaki oyuncu bu sezon %45 şut isabetiyle 10.8 sayı ve 2.7 ribaund ortalamaları yakalıyordu. Hunter, lig genelinde rakibin forvet rotasyonundaki en iyi hücum oyuncusunu savunma rolündeki başarısıyla biliniyor.



