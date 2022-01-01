Davis: "Þampiyonluk penceremiz giderek daralýyor..."

Los Angeles Lakers yýldýzý Anthony Davis, Lakers'ýn LeBron James ile þampiyonluk penceresinin 'giderek daraldýðýný' söyledi.



AD, LeBron'un Lakers'taki geleceðini kimsenin bilmediðinden ötürü, kalan sürenin çok 'kýsa' olduðunu iddia etti:



"Çok kýsa bir zaman aralýðý kaldý. Bu ligde ne kadar daha oynayacaðýný bilmiyoruz. Olaðanüstü bir oyuncu ve geleceðin Hall of Fame ismi olduðu için, onunla birlikte oynarken bundan yararlanmak istiyorsunuz.



Ýlk yýl bunu baþarmýþtýk. Geçen yýl ikimiz de sakattýk ve þimdi bu yýl da yine sakatlýklar oldu, ama daha çok benim tarafýmda. Yani her geçen gün pencere daralýyor ve bu durum ayrýca sinir bozucu. Herkes böyle yetenekli adamlarla oynama fýrsatý yakalayamýyor. Benim böyle bir fýrsatým olmuþken, bundan yararlanmak isterim.



LeBron'un Lakers'ta bir yýlý daha kaldý... ve sonra kim bilir? Ne yapacaðýný bilmiyorum. Bu yüzden bu yýl ve gelecek yýl bundan faydalanmaya ve bir yüzük daha almaya çalýþmamýz lazým."



Lakers ekibi 29-39'luk derecesi ile Batý Konferansý'nda dokuzuncu sýrada yer alýyor.



