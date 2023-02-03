Los Angeles Lakers yıldızı Anthony Davis, bu yılın All-Star maçına seçilmemesi hakkında konuştu.



Davis, geçtiğimiz gece duyurulan All-Star yedek kadrolarında adının geçmemesi sonrası, bu durum hakkında ne hissettiği sorulduğunda şu yanıtı verdi:



"Üç çocuğum ve eşimle uzun bir tatil yapma fırsatım olacak. Ben buna böyle bakıyorum."



Bu sezon forma giydiği 29 maçta Davis, 26.8 sayı, 11.9 ribaund ve 2.6 asist ortalamaları yakalamıştı.





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