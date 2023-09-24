Davinson Sanchez, 'duvar' gibi durdu

Galatasaray'ın Tottenham'dan renklerine bağladığı Davinson Sanchez, Başakşehir maçında ilk defa sarı- kırmızılı formayla sahaya çıktı.
Victor Nelsson'un yerine oynayan Kolombiyalı savunma oyuncusu henüz ilk maçtan kalitesini sahaya yansıttı.
Hava toplarında başarılı olan Sanchez, oyun kurumunda da doğru paslarıyla dikkat çekti. Maç sonunda teknik direktör Okan Buruk oyuncusunu tebrik etti.
Victor Nelsson'un yerine oynayan Kolombiyalı savunma oyuncusu henüz ilk maçtan kalitesini sahaya yansıttı.
Hava toplarında başarılı olan Sanchez, oyun kurumunda da doğru paslarıyla dikkat çekti. Maç sonunda teknik direktör Okan Buruk oyuncusunu tebrik etti.