Davinson Sanchez: 'Bu benim kanımda var!'

Galatasaray'ın Kolombiyalı yeni stoperi Davinson Sanchez, 2-1 kazandıkları Rams Başakşehir maçının ardından açıklamalarda bulundu.
Galatasaray formasını ilk kez giyen Davinson Sanchez "Galatasaray'da çok iyi karşılandım. İyi hazırlanmaya çalışıyorum. Benim kanımda oynamak, mücadele etmek var. Şampiyonlar Ligi'nde hazırdım, Başakşehir'e kısmetmiş. Galatasaray için elimden geleni vereceğim. Bu benim kanımda var." açıklamasını yaptı.
Kolombiyali yıldız, "Victor Nelson, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı çok büyük oyuncular ve çok iyi insanlar. Aramızdaki rekabet, takımı daha ileriye götürecektir." ifadelerini kullandı.
"KİMİN OYNADIĞI SORUN DEĞİL"
Yaz transfer döneminde İngiltere'nin Tottenham takımından kadroya dahil edilen tecrübeli stoper, "Bugün 3 puan aldığımız için mutluyum. Günün sonunda kimin oynadığı değil, takımın kazanması önemli. Ancak buraya tabii ki beklemek için değil, oynamak için geldim. En iyi performansımı göstererek takıma katkı yapmak istiyorum." dedi.
Başakşehir mücadelesine iyi başladıklarını aktaran Sanchez, "İkinci yarı biraz oyundan düştük, kafa karışıklığı yaşadık, orta sahayı kaybettik. Bu sırada pozisyonlara girip golü buldular. Daha sonra özellikle son 20 dakikada toparlanıp oyunu tekrar kontrol etmeye başladık ve maçı kazanmayı başardık." diye konuştu.
"GALATASARAY İÇİN HAZIRIZ!"
Sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir maçta giyen Sanchez, "Buraya geldiğim ilk günden beri çok iyi karşılandım. Oyuncular arasındaki rekabet takıma olumlu yansıyacaktır. Herkes oynamak ve takıma katkı sağlamak istiyor. Sadece biz savunma oyuncuları değil, hepimiz yüksek yoğunluktaki maçlara hazırız. Takımda yer alacak isimlere tabii ki teknik direktörümüz karar veriyor ama hepimiz takıma destek vermek için hazırız." ifadelerini kullandı.
"GRUBUMUZ OLDUKÇA ZOR!"
Davinson Sanchez, İngiltere'nin Manchester United, Almanya'nın Bayern Münih ve Danimarka'nın Kopenhag takımıyla birlikte bulundukları UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda tur atlamaya çalışacaklarını kaydetti.
İlk maçta 2-2 berabere kaldıkları Kopenhag'ın iyi bir takım olduğunu aktaran Kolombiyalı savunmacı, "Kopenhag, iyi ve bu organizasyonda tecrübeli bir takım. Galatasaray olarak sert takımlarından biri haline gelip, elimizden geldiğince fazla puan toplamayı hedefliyoruz. Çok zor bir grupta bulunuyoruz. Bayern Münih ve Manchester United bu turnuvanın eski şampiyonlarından. Kopenhag bu turnuvaya alışık bir takım. Biz de çok iyi bir takımız ve onlar için işleri elimizden geldiğince zorlaştıracağız. Puanları toplamak ve tur atlamak için çalışacağız."
Galatasaray formasını ilk kez giyen Davinson Sanchez "Galatasaray'da çok iyi karşılandım. İyi hazırlanmaya çalışıyorum. Benim kanımda oynamak, mücadele etmek var. Şampiyonlar Ligi'nde hazırdım, Başakşehir'e kısmetmiş. Galatasaray için elimden geleni vereceğim. Bu benim kanımda var." açıklamasını yaptı.
Kolombiyali yıldız, "Victor Nelson, Kaan Ayhan, Abdülkerim Bardakçı çok büyük oyuncular ve çok iyi insanlar. Aramızdaki rekabet, takımı daha ileriye götürecektir." ifadelerini kullandı.
"KİMİN OYNADIĞI SORUN DEĞİL"
Yaz transfer döneminde İngiltere'nin Tottenham takımından kadroya dahil edilen tecrübeli stoper, "Bugün 3 puan aldığımız için mutluyum. Günün sonunda kimin oynadığı değil, takımın kazanması önemli. Ancak buraya tabii ki beklemek için değil, oynamak için geldim. En iyi performansımı göstererek takıma katkı yapmak istiyorum." dedi.
Başakşehir mücadelesine iyi başladıklarını aktaran Sanchez, "İkinci yarı biraz oyundan düştük, kafa karışıklığı yaşadık, orta sahayı kaybettik. Bu sırada pozisyonlara girip golü buldular. Daha sonra özellikle son 20 dakikada toparlanıp oyunu tekrar kontrol etmeye başladık ve maçı kazanmayı başardık." diye konuştu.
"GALATASARAY İÇİN HAZIRIZ!"
Sarı-kırmızılı formayı ilk kez bir maçta giyen Sanchez, "Buraya geldiğim ilk günden beri çok iyi karşılandım. Oyuncular arasındaki rekabet takıma olumlu yansıyacaktır. Herkes oynamak ve takıma katkı sağlamak istiyor. Sadece biz savunma oyuncuları değil, hepimiz yüksek yoğunluktaki maçlara hazırız. Takımda yer alacak isimlere tabii ki teknik direktörümüz karar veriyor ama hepimiz takıma destek vermek için hazırız." ifadelerini kullandı.
"GRUBUMUZ OLDUKÇA ZOR!"
Davinson Sanchez, İngiltere'nin Manchester United, Almanya'nın Bayern Münih ve Danimarka'nın Kopenhag takımıyla birlikte bulundukları UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nda tur atlamaya çalışacaklarını kaydetti.
İlk maçta 2-2 berabere kaldıkları Kopenhag'ın iyi bir takım olduğunu aktaran Kolombiyalı savunmacı, "Kopenhag, iyi ve bu organizasyonda tecrübeli bir takım. Galatasaray olarak sert takımlarından biri haline gelip, elimizden geldiğince fazla puan toplamayı hedefliyoruz. Çok zor bir grupta bulunuyoruz. Bayern Münih ve Manchester United bu turnuvanın eski şampiyonlarından. Kopenhag bu turnuvaya alışık bir takım. Biz de çok iyi bir takımız ve onlar için işleri elimizden geldiğince zorlaştıracağız. Puanları toplamak ve tur atlamak için çalışacağız."