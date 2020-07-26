David Silva: 'Manchester'ın havasını bile özleyeceğim'

Manchester City ile Premier Lig'de son maçına çıkan David Silva, 5-0 kazandıkları Norwich maçının ardından konuştu.



Duygulandığını belirten İspanyol oyuncu, "Çok duygusal bir veda oldu, çok iyi oyuncularla birlikte oynadım. 10 yıldır Manchester City'deyim ve herkesle iyi ilişkilerim var. Onları seviyorum ve özleyeceğim." dedi.



Manchester'ı özleyeceğini de kaydeden Silva, "Premier Lig kariyerimle gururluyum. Kazandığımız kupalar, nasıl kazandığımız... Şanslıyım, çok güzel anılarım oldu. Manchester'ın havasını bile özleyeceğim. Umarım Şampiyonlar Ligi'ni kazanabiliriz. Seyircisiz oynayacağız ancak en önemlisi sağlık." ifadelerini kullandı.



34 yaşındaki oyuncu, Manchester City'de 434 maçta 77 gol ve 140 asistlik performans sergiledi.



