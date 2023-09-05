David Alaba, Arabistan'a kapıları kapattı!

David Alaba'nın Arabistan'dan yüksek bir teklif alsa da Real Madrid'den ayrılma niyetinin olmadığını belirtildi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; AA
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David Alaba, Arabistan'a kapıları kapattı!
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05 Eylül 2023 14:38
Real Madrid ile iyi bir performans ortaya koyan Alaba için yeni bir iddia geldi.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; David Alaba, Al Ittihad'dan çılgın bir teklif alsa da bu transfer gerçekleşmeyecek.

Haberde 31 yaşındaki oyuncunun, Real Madrid'den ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı aktarıldı.

Alaba'nın Real Madrid'i kulübü ve şehri çok sevdiği ayrılığın bu aşamada imkansız olduğu kaydedildi.

Real Madrid ile 89 maça çıkan tecrübeli stoper, 5 gol ve 8 asist yapma başarısı gösterdi.

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