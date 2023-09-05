David Alaba, Arabistan'a kapıları kapattı!

Real Madrid ile iyi bir performans ortaya koyan Alaba için yeni bir iddia geldi.



Fabrizio Romano'nun haberine göre; David Alaba, Al Ittihad'dan çılgın bir teklif alsa da bu transfer gerçekleşmeyecek.



Haberde 31 yaşındaki oyuncunun, Real Madrid'den ayrılmak gibi bir düşüncesinin olmadığı aktarıldı.



Alaba'nın Real Madrid'i kulübü ve şehri çok sevdiği ayrılığın bu aşamada imkansız olduğu kaydedildi.



Real Madrid ile 89 maça çıkan tecrübeli stoper, 5 gol ve 8 asist yapma başarısı gösterdi.



