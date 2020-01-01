Danuel House, NBA bubble'ından atıldı!

Houston Rockets forveti Danuel House, bu hafta başında otel odasında bir konuk bulundurduğu belirledikten sonra, lig tarafından NBA playofflarının geri kalanı için uzaklaştırma aldı.



Ligden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:



"NBA, kampüs sağlık ve güvenlik protokollerinin yakın zamanda ihlal edilmesiyle ilgili soruşturmasını tamamladı.



Bulgular şu şekildedir: Houston Rockets forveti Danuel House'un 8 Eylül'de otel odasında kampüste olma yetkisi olmayan bir misafiri vardı ve diğer oyuncuların veya personelin bu konukla temas kurduğuna ya da bu olaya karıştığına dair bir kanıt bulunmadı. Bay House NBA kampüsünden ayrılıyor ve bu sezon Rockets takımıyla başka maçlara katılmayacak."



Rockets ekibi, Batı Konferansı yarı final serisinde Los Angeles Lakers'a karşı 3-1 geride yer alıyor ve mevcut konu incelenirken, House son iki maçta da cezalıydı.



House, normal sezonda oynadığı 63 maçın 52'sinde ilk beş başlamış ve 10.5 sayı, 4.2 ribaund, 1.3 asist ve 1.1 top çalma ortalamaları yakalamıştı. Draft edilmeden lige giren 27 yaşındaki oyuncu, Rockets'ın kısa kadro yaklaşımının bir parçası olarak son iki sezona damgasını vurmuştu. House, bu yılki playofflarda %36 üç sayılık isabetle, 11.4 sayı ortalaması tutturmuştu.



