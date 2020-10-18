Danny Welbeck resmen Brighton'da

Son olarak Watford forması Danny Welbeck, Brighton'la sözleşme imzaladı.

Danny Welbeck resmen Brighton'da
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18 Ekim 2020 15:36
Watford'dan ayrılan ve bonservisi elinde olan İngiliz santrfor Danny Welbeck'in yeni takımı resmen açıklandı. 29 yaşındaki golcü isim, Premier Lig takımlarından Brighton'la 1 yıllık sözleşme imzaladı.

Transfer döneminde adı Türk takımlarıyla da sıkça anılan Welbeck, kariyerinde Manchester United, Sunderland ve Arsenal gibi takımların formalarını giydi.

İngiliz futbolcu, milli takımla da çıktığı 42 karşılaşmada 16 kez ağları sarsma başarısı gösterdi.



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