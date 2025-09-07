Daniele Santarelli: 'Herkes bize inandı'

Tayland'da düzenlenen 2025 FIVB Dünya Şampiyonası'nın finalinde İtalya'ya 3-2 yenilerek gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda başantrenör Daniele Santarelli, "Yaptıklarımızla gurur duymamız gerektiğini düşünüyorum." dedi.Santarelli, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, bugün kazanmak için her şeyi denediklerini ifade etti.Dünyanın en iyi takımlarından biri olan İtalya'yı yenmek için mücadele ettiklerini dile getiren Santarelli,diye konuştu.