Damian Lillard, All-Star 3 Sayı Yarışmasının galibi oldu!

Milwaukee Bucks'ın yıldızı Damian Lillard, NBA All-Star 3 Sayı Yarışmasını kazandı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; Twitter
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Damian Lillard, All-Star 3 Sayı Yarışmasının galibi oldu!
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18 Şubat 2024 06:01
Son güncelleme 18 Şubat 2024 06:03
Milwaukee Bucks'ın yıldızı Damian Lillard, NBA All-Star 3 Sayı Yarışmasını kazandı.

Lillard 2023 yılında da galip geldiği 3 Sayı Yarışmasında üst üste ikinci kez galip gelmeyi başardı.

Bucks yıldızı, final turunda 26 puan kaydederek Trae Young (24) ve Karl-Anthony Towns'ı (22) geride bıraktı.

Lillard, Jason Kapono'nun 2007 ve 2008'deki 3 Sayı Yarışmasını kazanmasından bu yana arka arkaya kazanan ilk isim oldu.

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