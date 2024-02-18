Damian Lillard, art arda ikinci kez 3 Sayı Yarışması şampiyonu oldu!🔥#NBAAllStarpic.twitter.com/p4kFKk9cab



— Sporxtv (@sporxtv) February 18, 2024

Milwaukee Bucks'ın yıldızı Damian Lillard, NBA All-Star 3 Sayı Yarışmasını kazandı.Lillard 2023 yılında da galip geldiği 3 Sayı Yarışmasında üst üste ikinci kez galip gelmeyi başardı.Bucks yıldızı, final turunda 26 puan kaydederek Trae Young (24) ve Karl-Anthony Towns'ı (22) geride bıraktı.Lillard, Jason Kapono'nun 2007 ve 2008'deki 3 Sayı Yarışmasını kazanmasından bu yana arka arkaya kazanan ilk isim oldu.