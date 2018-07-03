Beşiktaş'ın Kanadalı hücum oyuncusu Cyle Larin, Slovakya kampında basın mensuplarının sorularını yanıtladı.Yeni sezon öncesinde kendini geliştirmek adına çalışmalarını sürdürdüğünü söyleyen Cyle Larin, "Vuruş kalitemi geliştirmem gerekiyor. İki ayağımla daha iyi vuruş yapmam gerekiyor ve hoca, bana bunları sürekli söylüyor. Antrenmanda başka eksiklerim de var, bunları da geliştirmek gerekiyor. Çok sıkı bir şekilde çalışacağım. Zamanı geldiğimde gollerimi atacağım ve özgüven toplayacağım. Sonrasında istediğim noktaya geleceğim." dedi.Forvet oynayabileceğini söyleyen Cyle Larin "MSL'de ileride forvet olarak oynuyordum. Forvet oynamam halinde sorun yaşayacağımı düşünmüyorum. Çift forvet olarak da oynayabilirim." diye konuştu.Teknik direktör Şenol Güneş'in gelişiminde önemli rolü olduğunu söyleyen 23 yaşındaki futbolcu, "İlk geldiğim günden bu yana Şenol Hoca'nın bana çok etkisi oldu. Benimle ekstra ilgilendi, özel çalıştırdı. Zaman geçtikçe bu ilişki daha da ileri gidecektir. Bu kısa sürede bu kadar çok şey öğrenebildiysem, daha da öğrenebileceğim şeyler var demektir." ifadelerini kullandı.Kanadalı futbolcu, vatandaşı Atiba Hutchinson'un siyah-beyazlı takımla yeni sözleşme imzalayıp imzalamayacağı yönündeki soru üzerine "Atiba'nın Beşiktaş'ta olmamda çok büyük katkısı var. 5-6 senedir görüşüyoruz. Umarım yeniden aramızda olur." yanıtını verdi.Beşiktaşlı taraftarlara mesaj gönderen Larin, "Sezonun başlaması için sabırsızlanıyorum. İnsanlar bana güvenebilirler. Formayı almak için formanın hakkını vermek için elimden geleni yapacağım." diyerek sözlerini noktaladı.