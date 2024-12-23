Cyle Larin: 'Bu golleri atmak için çalışıyorum'

Mallorca'nın 29 yaşındaki hücum oyuncusu Cyle Larin, kişisel performansı ve takımın genel durumu hakkında açıklamalarda bulundu.



SON 2 MAÇTA 3 GOL ATTI



Kanadalı forvet Cyle Larin, formunun zirvesinde. Son iki maçta üç gol atan Larin, gollerle adeta kendini yeniden kanıtlıyor. Geçtiğimiz sezon Javier Aguirre yönetiminde birçok fırsat bulmasına rağmen gol yollarında etkisiz kalan Larin, bu sezon Arrasate'nin güvenini boşa çıkarmıyor.



Şu ana kadar toplamda 5 gol atan Larin, son iki maçta attığı üç golle takımına altı puan kazandırdı. Bu goller, Girona karşısında alınan 2-1'lik galibiyet ve Getafe deplasmanındaki 1-0'lık zaferle geldi.



"BU GOLLERİ ATMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞIYORUM"



Coliseum Alfonso Pérez'te Getafe'ye karşı alınan galibiyet hakkında konuşan Larin, "Çok zorlu ve yorucu bir maçta büyük bir galibiyet elde ettik," dedi.



Golleriyle ilgili düşüncelerini paylaşan Kanadalı yıldız, "Bu golleri atmak için çalışıyorum ve çok mutluyum. Takım arkadaşlarım bana çok yardımcı oluyor. Çalışmaya devam edip gollerimi atmayı sürdürmeliyim," ifadelerini kullandı.



"SEZON UZUN VE BURADA KALMAK İÇİN ÇOK ÇALIŞMALIYIZ"



Larin, kişisel performansı ve takımın genel durumu hakkında ise şunları söyledi: "Kendimi iyi hissediyorum, takım da öyle. Bu üç puan bizim için ve genel olarak takımın özgüveni için çok önemliydi. Ancak daha iyisini yapmamız ve her maçta bu konsantrasyonu korumamız gerekiyor. Zirvede olmak güzel, ancak sezon uzun ve burada kalmak için çok çalışmalıyız."



Teknik direktör değişikliğiyle gelen sistem değişikliği hakkında da konuşan Larin, "Her şey zamanla ilgiliydi. Çalışmak, asla pes etmemek ve bu çalışmaların ödülünü almak gerekiyordu. Şimdi bunun karşılığını alıyoruz," dedi.



