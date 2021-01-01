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Curry, Tom Brady gibi 40'larında da oynamak istiyor

Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, NFL efsanesi Tom Brady gibi 40'lı yaşlarında da NBA'de oynamak istediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Golden State Warriors süperstarı Steph Curry, NFL efsanesi Tom Brady gibi 40'lı yaşlarında da NBA'de oynamak istediğini açıkladı.

Curry geçtiğimiz günlerde Huddle ve Flow podcast'inde konuştu ve NBA kariyerini ne kadar uzun tutmak istediğine dair arzusunu paylaştı.

İlham kaynağının çoğunun, babası olan eski NBA oyuncusu Dell Curry'den geldiğini belirten Steph, bu yıl 33 yaşına girecek olmasına rağmen, "harika" hissettiğini ve uzun süre oynayabileceğini belirtti:

"Benim için barometre, her zaman babamdı. 38 yaşına kadar, 16 sene oynamıştı. Vücudunun yıllar içinde, özellikle de son altı yılda nasıl değiştiğini görmüştüm. Ben önümüzdeki ay 33'üme gireceğim ve gerçekten çok iyi hissediyorum. Oldukça zindeyim ve hala sahada yapmak istediğim her şeyi yapabiliyorum.

40 yaşını zorlayıp sahada halen etkili olabilsem, bence süper olur. Sahada saklanma gibi bir lüksünüz olmuyor. Belki biraz farklı bir konu, ama Tom'un bakış açısı gibi, asıl amaç vücudunuzu kendi istediğiniz zaman emekli olacağınız şekilde ayarlamak. Ne kadar uzun sürecekse artık. 40 yaşını zorlamak harika olurdu."


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