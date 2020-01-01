Curry: "Tekrar sıfır noktasından başlamak, harika"

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, Warriors'ın yaşadığı büyük kadro değişiminin ardından takımı tekrar zirveye taşımaya çalışmanın mücadelesini dört gözle beklediğini itiraf etti.



Curry, San Francisco'daki KGMZ-FM 95.7 The Game radyosunun "Damon, Ratto & Kolsky" programında yaptığı röportajında, şunları söyledi:



"Beş yıllık bir maratondan sonra bir reset atabilmek bizim için gerekliydi diyemem, çünkü geçtiğimiz sene aslında oynayabilsem çok mutlu olurdum. Fakat faydalı oldu. Ve şimdi önemli olan, bununla beraber bu sezonda bir ivme kazanmak. Ben ve Draymond (Green) gibi liderlerle bu yıl ulaşmamız gereken bu başarı, umuyorum ki bize kendimizi dışarı kanıtlama isteği, yeni bir bakış açısı ve önümüzde olan mücadelenin ne olduğununa dair bir farkındalık sağlar.



Son beş yılda pek çok başarı elde ettik, pek çok deneyim yaşadık, inişli çıkışlı bir dönem oldu. Neredeyse yeniden sıfır noktasından başlıyoruz gibi geliyor ki bu harika bir şey."



Geçen sezon sol eli kırıldığından ötürü sadece beş maçta oynayabilen Curry, NBA'in geri kalanına Warriors hanedanının bitmediğini kanıtlamaya can atıyor.



