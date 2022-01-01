Curry, son dönemdeki performansı için: "Bahaneleri kim takar?"

Golden State Warriors başantrenörü Steve Kerr, Stephen Curry'nin son birkaç maçtaki vasat altı performansını önemsemediğini söyledi.



Curry'nin geçtiğimiz gece Utah Jazz'e karşı 1/13 üçlük isabetiyle 13 sayı atmasına rağmen 94-92 skorla galip geldiği karşılaşmanın ardından Kerr, süperstarının son dönemdeki istikrarsız performansından endişe duymadığını açıkladı:



"Steph fiziksel olarak harika görünüyor. Son birkaç maçta, daha çok oyun kurucu görevlerini üstleniyor. Çok top kaybı yapmıyor, harika savunma yapıyor, fakat şutları gitmiyor.



Bence şu anda, herkese aslında insan olduğunu hatırlatıyor. Uzun zamandır insanlık dışı görünüyordu. Bana kalırsa herkes onun tüm sezon boyunca alev aldığını görmek istiyor fakat bu işler öyle yürümüyor."



"ÇÖZMEYE ÇALIŞIYORUM..."



Steph ise, maçtan sonra şu açıklamaları yaptı:



"Bahaneleri kim takar? Kimse nedenini umursamaz. Şutunuz ya girer, ya da girmez. Biraz şut sokmaya başlamam lazım. Genel olarak basketbola ve verdiğim emeğe daha büyük bir resimde bakıyorum.



Sinir bozucu olduğu doğru tabii ki. Şut atmak isteyen bir oyuncuyum. Geçen gün sandalyeye tekme atmamın sebebi buydu. Umursamıyor değilim. Bir şekilde çözmeye çalışıyorum, fakat kafamı bunla çok meşgul etmiyorum. Takım olarak olmak istediğimiz seviyeye gelmemiz için şut sokmam gerekiyor. Onun dışında bir endişem yok."



Curry bu sezon, kariyerinde en az 20 şut denemesinde en kötü performans gösterdiği altı maçın beşini kaydetmişti.



Warriors, Batı Konferansı'nda 34-13'lük bir dereceyle ikinci sırada yer alıyor.



