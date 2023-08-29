Curry, ne zaman emekli olmayı düşünüyor?

Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, basketboldan ne zaman emekli olmayı düşündüğü hakkında konuştu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; NBA.com
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Curry, ne zaman emekli olmayı düşünüyor?
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29 Ağustos 2023 12:26
Golden State Warriors süperstarı Stephen Curry, basketboldan ne zaman emekli olmayı düşündüğü hakkında konuştu.

35 yaşında 15. NBA sezonuna girecek olan Steph, halihazırda oldukça uzun ve başarılarla dolu bir kariyere sahip.

Emekliliğe hâlâ birkaç yılı kalmış olsa da, eski oyuncu Gilbert Arenas'la yaptığı sohbette bu konuya değinen Curry, bu durumun kesinlikle ufukta kendini göstermeye başladığını şu şekilde dile getirdi:

"Kendimi hiçbir zaman kırk yaşın üstünde hayata tutunmaya çalışan bir adam olarak hayal etmedim. Ama o noktada vücudumun nasıl hissedeceğini kim bilebilir? Sözleşmemin bitmesine bu yıl da dahil olmak üzere üç yılım kaldı ve bu konuyu sonrasında değerlendireceğim.

O noktada artık 38 yaşında ve 17. yılımda olacağım için, sözleşmemin sonrasında çok da uzun bir süre ilerleyeceğimi düşünmüyorum. Sırf golf oynamak için henüz ligi bırakacak değilim."

En son 2023 playofflarında Curry, Los Angeles Lakers'a karşı oynadığı seride %43,3 şut isabetiyle 26,7 sayı, 5,5 ribaund ve 7,5 asist ortalamaları yakalamıştı.

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