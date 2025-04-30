Detroit Pistons'ın yıldızı Cade Cunningham, New York Knicks karşısında alınan 106-103'lük galibiyet sonrası takımının seride geri döneceğini iddia etti.



Pistons, Knicks karşısında aldığı galibiyetle seriyi 3-2'ye getirdi. Maç sonrası basın toplantısında Cunningham, takımının kararlılığını vurgulayarak, "Geri döneceğiz" ifadesini kullandı.



Cunningham, Madison Square Garden'da oynamanın heyecan verici olduğunu belirterek, "Tıklım tıklım dolu bir salonda, binlerce kişinin seni yuhaladığı bir ortam... Bir basketbolcu tam da bunun hayalini kurar." ifadelerini kullandı.



Maçta 24 sayı, 8 ribaund ve 8 asistle oynayan Cunningham, özellikle son çeyrekteki performansıyla takımını sırtladı. Son dakikalarda attığı kritik serbest atışlarla galibiyeti perçinledi.



Pistons, serinin 6. maçını Perşembe günü evinde oynayacak. Eğer kazanırlarsa, 7. maç için tekrar New York'a dönecekler.



