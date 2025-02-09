Cuesta transferinde Sergio Ramos detayı!

Genk, Carlos Cuesta'yı Monterrey'e satmaya hazırlanırken Meksika ekibi kadrosunu Sergio Ramos ile güçlendirdi. Monterrey'in Sergio Ramos hamlesiyle Cuesta'nın Galatasaray'a transferinin önü açıldı.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Cuesta transferinde Sergio Ramos detayı!
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09 Şubat 2025 10:38
Galatasaray'ın Genk Kulübü'nden kadrosuna kattığı Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta transferinin mimarı Davinson Sanchez oldu.

BAŞKANLA TARTIŞMA YAŞADI

Galatasaray'ın 'Patron' lakaplı oyuncusu, milli takımdan partneri olan Cuesta'yı teknik direktör Okan Buruk'a öneren isimdi. Bu tavsiye üzerine oyuncuyu izleyen Okan Buruk, yönetime transfer için onay verdi. 25 yaşındaki oyuncu 8 milyon euro'luk bonservis bedeli yüzünden eleştirilse de Cuesta'nın Genk'te yedek kalmasının sebebinin, performansı değil, başkanla yaşadığı tartışma olduğu ortaya çıktı.

Genk'te beş sezondur ilk 11'in vazgeçilmezi ve kaptanı olan Cuesta, sezon başında Torino'ya transferini engelleyen Belçika ekibinin başkanıyla tartışma yaşayınca ceza olarak kulübeye çekildi.

RAMOS TRANSFERİYLE ÖNÜ AÇILDI

O dönem İtalyanların 6 milyon euro'luk teklifini beğenmeyen Genk, oyuncuyu devre arasında 8 milyon avroya Monterrey'e satmaya hazırlanırken, Meksika kulübü de dünyaca ünlü Sergio Ramos'u bitirince Cuesta'nın Galatasaray'a transferinin önü açıldı.

Davinson'la görüşen Cuesta büyük bir iştahla İstanbul'un yolunu tuttu.

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