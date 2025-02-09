Cuesta transferinde Sergio Ramos detayı!

Galatasaray'ın Genk Kulübü'nden kadrosuna kattığı Kolombiyalı stoper Carlos Cuesta transferinin mimarı Davinson Sanchez oldu.*** HERKESE 1000 TL’ye VARAN HEDİYE, BU FIRSATI KAÇIRMAYIN!<<<<
BAŞKANLA TARTIŞMA YAŞADI
Galatasaray'ın 'Patron' lakaplı oyuncusu, milli takımdan partneri olan Cuesta'yı teknik direktör Okan Buruk'a öneren isimdi. Bu tavsiye üzerine oyuncuyu izleyen Okan Buruk, yönetime transfer için onay verdi. 25 yaşındaki oyuncu 8 milyon euro'luk bonservis bedeli yüzünden eleştirilse de Cuesta'nın Genk'te yedek kalmasının sebebinin, performansı değil, başkanla yaşadığı tartışma olduğu ortaya çıktı.
Genk'te beş sezondur ilk 11'in vazgeçilmezi ve kaptanı olan Cuesta, sezon başında Torino'ya transferini engelleyen Belçika ekibinin başkanıyla tartışma yaşayınca ceza olarak kulübeye çekildi.
RAMOS TRANSFERİYLE ÖNÜ AÇILDI
O dönem İtalyanların 6 milyon euro'luk teklifini beğenmeyen Genk, oyuncuyu devre arasında 8 milyon avroya Monterrey'e satmaya hazırlanırken, Meksika kulübü de dünyaca ünlü Sergio Ramos'u bitirince Cuesta'nın Galatasaray'a transferinin önü açıldı.
Davinson'la görüşen Cuesta büyük bir iştahla İstanbul'un yolunu tuttu.
BAŞKANLA TARTIŞMA YAŞADI
Galatasaray'ın 'Patron' lakaplı oyuncusu, milli takımdan partneri olan Cuesta'yı teknik direktör Okan Buruk'a öneren isimdi. Bu tavsiye üzerine oyuncuyu izleyen Okan Buruk, yönetime transfer için onay verdi. 25 yaşındaki oyuncu 8 milyon euro'luk bonservis bedeli yüzünden eleştirilse de Cuesta'nın Genk'te yedek kalmasının sebebinin, performansı değil, başkanla yaşadığı tartışma olduğu ortaya çıktı.
Genk'te beş sezondur ilk 11'in vazgeçilmezi ve kaptanı olan Cuesta, sezon başında Torino'ya transferini engelleyen Belçika ekibinin başkanıyla tartışma yaşayınca ceza olarak kulübeye çekildi.
RAMOS TRANSFERİYLE ÖNÜ AÇILDI
O dönem İtalyanların 6 milyon euro'luk teklifini beğenmeyen Genk, oyuncuyu devre arasında 8 milyon avroya Monterrey'e satmaya hazırlanırken, Meksika kulübü de dünyaca ünlü Sergio Ramos'u bitirince Cuesta'nın Galatasaray'a transferinin önü açıldı.
Davinson'la görüşen Cuesta büyük bir iştahla İstanbul'un yolunu tuttu.