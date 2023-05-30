Crystal Palace'tan Graham Potter hamlesi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Crystal Palace, yeni sezon öncesi teknik direktör için harekete geçti.



Mart ayında Roy Hodgson le sezon sonuna kadar sözleşme imzalayan kulüp, yeni hoca için gözünü Graham Potter'ı kestirdi.



Foot Mercato'da yer alan habere göre, Crystal Palace'ın, son olarak Chelsea'de görev yapan Graham Potter ile temaslara başladığı aktarıldı.



Palace'ın uzun vadeli bir proje düşündüğü, bu nedenle Potter isminin üzerinde durduğu öne sürüldü.



Öte yandan Crystal Palace'ın, 48 yaşındaki teknik adam için Nice ile rekabet edebileceği iddia edildi.



