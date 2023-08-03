Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a nefes oldu

Dünya Arap Kulüpler Şampiyonası C Grubu'nda Mısır ekibi Zamalek ile Suudi Arabistan ekibi Al Nassr karşı karşıya geldi.
King Fahd Sport City Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererkek Zamalek'in golünü 53. dakikada penaltıdan Zizo kaydetti. Al Nassr'ın beraberlik golünü ise 87. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.
Bu sonuçla beraber Al Nassr 5 puana ulaşarak, 7 puanlı arkasında Al Shabab'ın arkasında gruptan çıkmayı garantilerken, Zamalek 4 puanla 3. sırada kaldı.
King Fahd Sport City Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererkek Zamalek'in golünü 53. dakikada penaltıdan Zizo kaydetti. Al Nassr'ın beraberlik golünü ise 87. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.
Bu sonuçla beraber Al Nassr 5 puana ulaşarak, 7 puanlı arkasında Al Shabab'ın arkasında gruptan çıkmayı garantilerken, Zamalek 4 puanla 3. sırada kaldı.