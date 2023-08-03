Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a nefes oldu

Dünya Arap Kulüpler Şampiyonası'nda Mısır ekibi Zamalek ile 1-1 berabere kalan Al Nassr, 5 puana yükselerek gruptan çıkmayı başardı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cristiano Ronaldo, Al Nassr'a nefes oldu
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03 Ağustos 2023 20:22
Dünya Arap Kulüpler Şampiyonası C Grubu'nda Mısır ekibi Zamalek ile Suudi Arabistan ekibi Al Nassr karşı karşıya geldi.

King Fahd Sport City Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1'lik eşitlik ile sona ererkek Zamalek'in golünü 53. dakikada penaltıdan Zizo kaydetti. Al Nassr'ın beraberlik golünü ise 87. dakikada Cristiano Ronaldo kaydetti.

Bu sonuçla beraber Al Nassr 5 puana ulaşarak, 7 puanlı arkasında Al Shabab'ın arkasında gruptan çıkmayı garantilerken, Zamalek 4 puanla 3. sırada kaldı.

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