Cristian Baroni: "Bu onurlu forma çok ağırdır, saygı lütfen"

Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Cristian Baroni, Fenerbahçe'nin Beşiktaş karşısında aldığı 4-2'lik mağlubiyet sonrası bir paylaşımda bulundu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cristian Baroni: 'Bu onurlu forma çok ağırdır, saygı lütfen'
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03 Nisan 2023 01:16
Fenerbahçe'nin Beşiktaş'a evinde 4-2 yenilmesi, sarı-lacivertli camiada büyük tepki yarattı.

Sarı-lacivertlilerin eski futbolcusu Cristian Baroni, maçın ardından Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu onurlu forma çok ağırdır, biraz daha saygı lütfen. Seni seviyorum Fenerbahçe." ifadelerini kullandı.

2014-15 sezonunda Fenerbahçe'den ayrılan Cristian Baroni, sarı lacivertli kulüpte çıktığı 200 resmi maçta 29 gol 23 asist kaydetmiş ve 2 şampiyonluk yaşamıştı.

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