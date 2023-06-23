Golden State Warriors'ın yeni point guardı Chris Paul, takas konusunda "heyecanlı" olduğunu ve Steph Curry ile iletişime geçtiğini söyledi.



Warriors ve Washington Wizards'ın geçtiğimiz gece CP3 ve Jordan Poole takası konusunda anlaştıkları bildirilmişti.



CP3, LA Clippers ve Houston Rockets ile geçirdiği yıllar boyunca playofflarda Curry ile üç kez karşı karşıya gelmişti.



Paul, takasla ilgili düşünceleri sorulduğunda şu şekilde konuştu:



"Heyecanlıyım. Bu soruyu daha önce kaç kez sordular bilmiyorum. Yani cidden heyecanlıyım."



38 yaşındaki oyuncu, Curry ile çoktan iletişime geçtiğini de sözlerine ekledi.



Paul, başlangıçta Bradley Beal'ı Suns'a gönderen paketin bir parçası olarak Phoenix Suns'tan Wizards'a takas edilmiş, ancak Washington ekibi kendisini bu süre boyunca bir şampiyonluk adayına gönderme üzerine uğraştığından, DC'de kalması hiç beklenmemişti.



CP3, bu sezon oynadığı 59 maçta 8.9 asist ve 4.3 ribaund ile birlikte kariyerinin en düşüğü olan 13.9 sayı ortalaması yakalayarak, nispeten sıkıntılı bir sezonu geride bırakmıştı.





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