CP3: "Þampiyonluk konusunda kafam çok rahat!"

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, kariyerini tescillemek için bir şampiyonluğa ihtiyacı olmadığını söyledi.



Eski NBA oyuncusu JJ Redick'in 'The Old Man & The Three' isimli podcast'inde CP3, şampiyonluk kazanmak için sonuna dek savaşacağını belirtse de, yüzük sahibi olup kendisinin yerinde olmak isteyen birçok oyuncu olduğunu da iddia etti:



"Kafam çok rahat. Gerçekten. Bu yıl, gelecek yıl ya da ne zaman olursa olsun, şampiyonluğu kazanmak için sonuna dek savaşacağım. Ama 'Bu yolda öleceğim' falan da diyor değilim.



Tüm bu yıllar boyunca, bu konu üzerinde düşünmek için çok zamanım oldu. Sırf basketbol oynayabildiğim için bile çok iyi hissediyorum. Halen oynayabildiğim için oldukça minnettarım. Her şeyden önce, geçen yıl Batı Konferansı'nı kazandığımızda ne kadar iyi hissettiğimi gördüğüm için, şampiyonluk kazanmanın nasıl bir his olacağını tahmin bile edemiyorum.



Ama yalan söylemeyeceğim, eminim şampiyonluğu kazanmış olmasına rağmen benim yerimde olmak isteyen birçok adam vardır. Sırf oyuna olan sevgimden bunu söylüyorum. Basketbol konusunda halen takıntılı biriyim."



Sezonda 14.9 sayı, 10.5 asist ve 4.5 ribaund ortalamaları yakalayan CP3, Suns ile şu anda 41-10'luk derecesyle Batı Konferansı'nın zirvesinde yer alıyor.