Boston Celtics LogoNew York Knicks LogoPhiladelphia 76ers LogoBrooklyn Nets LogoToronto Raptors LogoDallas Mavericks LogoMemphis Grizzlies LogoHouston Rockets LogoSan Antonio Spurs LogoNew Orleans Pelicans LogoDetroit Pistons LogoMilwaukee Bucks LogoIndiana Pacers LogoChicago Bulls LogoCleveland Cavaliers Logo
Oklahoma City Thunder LogoUtah Jazz LogoMinnesota Timberwolves LogoPortland Trail Blazers LogoDenver Nuggets LogoAtlanta Hawks LogoWashington Wizards LogoCharlotte Hornets LogoMiami Heat LogoOrlando Magic LogoLos Angeles Lakers LogoSacramento Kings LogoLos Angeles Clippers LogoPhoenix Suns LogoGolden State Warriors Logo

CP3: "Þampiyonluk konusunda kafam çok rahat!"

Phoenix Suns yýldýzý Chris Paul, kariyerini tescillemek için bir þampiyonluða ihtiyacý olmadýðýný söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoðraf; NBA.com
Phoenix Suns yýldýzý Chris Paul, kariyerini tescillemek için bir þampiyonluða ihtiyacý olmadýðýný söyledi.

Eski NBA oyuncusu JJ Redick'in 'The Old Man & The Three' isimli podcast'inde CP3, þampiyonluk kazanmak için sonuna dek savaþacaðýný belirtse de, yüzük sahibi olup kendisinin yerinde olmak isteyen birçok oyuncu olduðunu da iddia etti:

"Kafam çok rahat. Gerçekten. Bu yýl, gelecek yýl ya da ne zaman olursa olsun, þampiyonluðu kazanmak için sonuna dek savaþacaðým. Ama 'Bu yolda öleceðim' falan da diyor deðilim.

Tüm bu yýllar boyunca, bu konu üzerinde düþünmek için çok zamaným oldu. Sýrf basketbol oynayabildiðim için bile çok iyi hissediyorum. Halen oynayabildiðim için oldukça minnettarým. Her þeyden önce, geçen yýl Batý Konferansý'ný kazandýðýmýzda ne kadar iyi hissettiðimi gördüðüm için, þampiyonluk kazanmanýn nasýl bir his olacaðýný tahmin bile edemiyorum.

Ama yalan söylemeyeceðim, eminim þampiyonluðu kazanmýþ olmasýna raðmen benim yerimde olmak isteyen birçok adam vardýr. Sýrf oyuna olan sevgimden bunu söylüyorum. Basketbol konusunda halen takýntýlý biriyim."

Sezonda 14.9 sayý, 10.5 asist ve 4.5 ribaund ortalamalarý yakalayan CP3, Suns ile þu anda 41-10'luk derecesyle Batý Konferansý'nýn zirvesinde yer alýyor.


En çok okunanlar
  • NBA Türkiye Facebook Sayfasý
  • NBA Türkiye Twitter Sayfasý
  • Sporx Google Plus Sayfasý
Ana Sayfa | Bize Ulaþýn | Künye | Kariyer | Mobil | About Us | Yasal Uyarý | Kurumsal