Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, ekibini Dallas Mavericks'e karşı 112-104 galibiyete taşıdı.



Sezonda üst üste 11. galibiyetini almayı başaran Suns ekibine liderlik eden CP3, geceyi 18 sayı, 5 ribaund, 14 asist ve 3 top çalma ile kapattı:



