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CP3 18-14 yaptı, Phoenix'in galibiyet serisi 11'e uzadı!

Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, ekibini Dallas Mavericks'e karşı 112-104 galibiyete taşıdı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, ekibini Dallas Mavericks'e karşı 112-104 galibiyete taşıdı.

Sezonda üst üste 11. galibiyetini almayı başaran Suns ekibine liderlik eden CP3, geceyi 18 sayı, 5 ribaund, 14 asist ve 3 top çalma ile kapattı:


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