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CP3 18-14 yaptı, Phoenix'in galibiyet serisi 11'e uzadı!
CP3 18-14 yaptı, Phoenix'in galibiyet serisi 11'e uzadı!
Phoenix Suns yıldızı Chris Paul, ekibini Dallas Mavericks'e karşı 112-104 galibiyete taşıdı.
Haber;
Sporx.com,
Fotoğraf;
NBA.com
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Sezonda üst üste 11. galibiyetini almayı başaran Suns ekibine liderlik eden CP3, geceyi 18 sayı, 5 ribaund, 14 asist ve 3 top çalma ile kapattı:
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