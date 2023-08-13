Çorum FK, üç puanı 3 golle aldı!

Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Çorum FK, ligin ilk haftasında karşılaştığı Tuzlaspor'u 3-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Çorum FK, üç puanı 3 golle aldı!
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13 Ağustos 2023 18:52
Son güncelleme 13 Ağustos 2023 19:19
Trendyol 1. Lig'in ilk hafta karşılaşmasında  Tuzlaspor ile ligin yeni ekiplerinden Çorum FK karşı karşıya geldi. 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Çorum FK 3-0'lık skorla kazandı.

Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 6. ve 50 dakikalarda penaltı atışlarından Thomas Verheydt, 11 dakikada Ferhat Yazgan kaydetti.

Çorum FK'nın sahibi olan 36 yaşındaki futbolcu Murat Yıldırım 77 dakikada oyuna dahil oldu. 

Bu sonuçla birlikte Çorum FK lige 3 puanla başlarken Tuzlaspor ligin ilk karşılaşmasında puanla tanışamadı. 

Tuzlaspor önümüzdeki hafta Altay'a konuk olurken, Çorum FK kendi sahasında Giresunspor'u ağırlayacak. 

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