Trendyol 1. Lig'in ilk hafta karşılaşmasında Tuzlaspor ile ligin yeni ekiplerinden Çorum FK karşı karşıya geldi. 15 Temmuz Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Çorum FK 3-0'lık skorla kazandı.



Çorum FK'ya galibiyeti getiren golleri 6. ve 50 dakikalarda penaltı atışlarından Thomas Verheydt, 11 dakikada Ferhat Yazgan kaydetti.



Çorum FK'nın sahibi olan 36 yaşındaki futbolcu Murat Yıldırım 77 dakikada oyuna dahil oldu.



Bu sonuçla birlikte Çorum FK lige 3 puanla başlarken Tuzlaspor ligin ilk karşılaşmasında puanla tanışamadı.



Tuzlaspor önümüzdeki hafta Altay'a konuk olurken, Çorum FK kendi sahasında Giresunspor'u ağırlayacak.



