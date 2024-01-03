Çorum FK'nın sahibi ve kaptanı takımdan ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'nin sahibi ve kaptanı Murat Yıldırım, hisselerini Kulüp Başkanı Oğuzhan Yalçın'a devrederek takımdan ayrıldığını açıkladı.



Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, özel bir durum nedeniyle kulübe veda ettiğini bildirdi.



Kulübün bir futbolcusuyken 1,5 yıl önce Çorum FK'yi devraldığını hatırlatan Yıldırım, "Bu süre zarfında büyük bir sorumluluk altına girdik. Elimizden geleni yapıp tedbirlerimizi, hazırlıklarımızı hayallerimize uyguladık. Siz değerli hemşerilerimiz ve taraftarımızın istikrarlı desteğiyle beraber 56 yıl sonra şampiyonluk yaşadık. Takımımızı sürekli gelişen şampiyonluklara, yeni başarılara odaklı, dünü değil yarını düşünen bir Çorum FK'ye çevirdik." ifadelerini kullandı.



"ÖZEL DURUMUMDAN DOLAYI VEDA EDİYORUM"



Çorum FK ile adını dünya futbol tarihine yazdırdığına dikkati çeken Yıldırım, "Bir futbolcunun sahibi olduğu kulüpte oynayarak bu seviyede şampiyonluk yaşaması, Çorumlu kardeşinizin adını dünya futbol tarihine yazdırdı. Bundan sonra inşallah nice tarihler yazılır. Çorumlunun yaptığını kimse yapamaz. Allah'a şükürler olsun, bugünleri yaşadığım için." değerlendirmesinde bulundu.



Taraftara verdiği sözü tutmanın mutluluğunu yaşadığının altını çizen Yıldırım, şunları kaydetti:



"Özel durumumdan dolayı sizlere veda ediyorum. Çorumluların emaneti olan Çorum FK'nin hisselerini yol arkadaşım Oğuzhan Yalçın'a devrediyorum. Çorum FK'den futbolcu ve kaptan olarak ayrılıyorum, her zaman taraftarı olarak kalacağım. Bugünlerde beni destekleyen eşime, arkadaşlarıma, eniştem Ali Gürsoy'a, yönetimimize, bu günlere gelmemizde çok emeği olan CEO'm Abdulhamit Yıldız'a, aynı havayı soluduğum takım arkadaşlarıma, idari menajerim Burak Çalık'a, personelimize, bizleri bu yolda destekleyen herkese teşekkür ediyorum."





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