Çorum FK, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek

Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; X.com
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Çorum FK, MKE Ankaragücü'nü konuk edecek
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21 Aralık 2024 15:40
Ahlatcı Çorum FK, Trendyol 1. Lig'in 17. haftasında pazar günü sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak.

Çorum Şehir Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekipte sakatlıkları devam eden Ahmet Said ve Avounou ile kart cezalısı Burak Süleyman, maçta forma giyemeyecek.

Çorum FK'nin ligde 24, MKE Ankaragücü'nün ise 23 puanı bulunuyor.

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