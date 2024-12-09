Çorum FK'de Mehdi Boudjemaa ile yollar ayrıldı

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Ahlatcı Çorum FK'de orta saha oyuncusu Mehdi Boudjemaa ile yolların ayrıldığı bildirildi.

Haber; AA
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Çorum FK'de Mehdi Boudjemaa ile yollar ayrıldı
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09 Aralık 2024 18:00
Trendyol 1. Lig takımlarından Ahlatcı Çorum FK, orta saha oyuncusu Mehdi Boudjemaa ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 26 yaşındaki oyuncu ile karşılıklı mutabakat sağlanarak, sözleşmesinin sonlandırıldığı belirtildi.

Açıklamada, kırmızı-siyahlı forma ile 12 resmi maça çıkan Boudjemaa'ya bundan sonraki kariyerinde başarı dilendi.

 

 

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