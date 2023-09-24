Çorum'da başpehlivan Mustafa Doğan oldu

Osmancık Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivan Mustafa Özkaya oldu.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Çorum'da başpehlivan Mustafa Doğan oldu
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24 Eylül 2023 00:25
Son güncelleme 24 Eylül 2023 01:09
Çorum'un Osmancık ilçesinde Pırlanta Pirinç Kültür ve Sanat Festivali kapsamında düzenlenen Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Mustafa Doğan Özkaya kazandı.

Osmancık Belediyesince organize edilen güreşlere 32'si başpehlivan olmak üzere 750 sporcu katıldı.

Güreşlerin finalinde Özkan Yılmaz ile Mustafa Doğan Özkaya karşılaştı. Yılmaz'ı yenen Özkaya, başpehlivan oldu. Mustafa Taş ve Ünal Karaman ise üçüncülüğü paylaştı.

Beş kişinin yarıştığı güreşlerin ağalık ihalesini ise 6 milyon 519 bin lira ile iş insanı Selman Erdoğan elde etti.

Dereceye giren pehlivanlara ödülleri AK Parti Çorum Milletvekili Oğuzhan Kaya, MHP Çorum Milletvekili Vahit Kayrıcı, Osmancık Kaymakamı Ayhan Akpay ve Belediye Başkanı Ahmet Gelgör tarafından verildi.

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