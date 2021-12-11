Cornelius: "Nwakaeme sakatlanınca işler zorlaşıyor"

Trabzonspor'un golcüsü Cornelius, Antalyaspor'a 2-1 yenildikleri maçın ardından konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Cornelius: 'Nwakaeme sakatlanınca işler zorlaşıyor'
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11 Aralık 2021 21:54
Andreas Evald Cornelius
Andreas Evald Cornelius
Trabzonspor
Trabzonspor'un golcüsü Cornelius, Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldukları mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.

Nwakaeme'nin sakatlığının işlerini zorlaştırdığını söyleyen Cornelius, "Takım olarak fırsatları yaratamadık ve mağlup ayrıldık. 'Şöyle olsaydı, böyle olsaydı' demek doğru değil. Nwakaeme sakatlanınca tabii ki işler sizin için daha zor oluyor." dedi.

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