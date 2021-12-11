Cornelius: 'Nwakaeme sakatlanınca işler zorlaşıyor'

Trabzonspor'un golcüsü Cornelius, Antalyaspor'a 2-1 mağlup oldukları mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.



Nwakaeme'nin sakatlığının işlerini zorlaştırdığını söyleyen Cornelius, "Takım olarak fırsatları yaratamadık ve mağlup ayrıldık. 'Şöyle olsaydı, böyle olsaydı' demek doğru değil. Nwakaeme sakatlanınca tabii ki işler sizin için daha zor oluyor." dedi.

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