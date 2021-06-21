Copa America'da günün raporu

B Grubu'nda Peru, Kolombiya'yı 2-1 yendi, Venezuela ile Ekvador 2-2 berabere kaldı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Copa America'da günün raporu
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21 Haziran 2021 15:02
021 Kupa Amerika (Copa America) B Grubu'nda Peru, Kolombiya'yı 2-1 mağlup ederken, Venezuela ile Ekvador 2-2 berabere kaldı.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından 47. kez düzenlenen Kupa Amerika, iki karşılaşmayla devam etti.

Brezilya'nın ev sahipliğindeki turnuvada Peru, 17. dakikada Sergio Pena ve 64. dakikada Yerry Mina'nın kendi kalesine attığı gollerle Kolombiya'yı 2-1 yendi. Kolombiya'nın tek golünü 53. dakikada penaltıdan Miguel Borja kaydetti.

B Grubu'ndaki ikinci maçında galibiyetle tanışan Peru 3 puanın sahibi olurken, Kolombiya 4 puanda kaldı.

Venezuela 90+1'de puanı kurtardı

Gruptaki diğer mücadelede Venezuela ile Ekvador, sahadan 2-2 beraberlikle ayrıldı.

Ekvador, müsabakanın 39. dakikasında Ayrton Preciado ile öne geçerken, 51. dakikada Edson Castillo Venezuela adına eşitliği sağladı. 71. dakikada Gonzalo Plata'nun golüyle Ekvador bir kez daha üstünlük sağlasa da 90+1. dakikada Ronald Hernandez maçın skorunu 2-2 olarak belirledi.

Grupta henüz galibiyeti bulunmayan iki takımdan Venezuela puanını 2'ye yükseltirken, Ekvador ilk puanını aldı.

Turnuvaya, yarın oynanacak Uruguay-Şili ve Arjantin-Paraguay maçlarıyla devam edilecek.

 


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