Constantin: 'Mario Balotelli büyük bir hata'

İsviçre'de küme düşen Sion'da sportif direktör Barthelemy Constantin, Mario Balotelli konusunda büyük bir hata yaptıklarını söyledi.



Takımın küme düşmesinin ardından konuşan Constantin, "Her şeyi berbat ettim. Başımıza gelenlerin temelinde benim hatalarım var" dedi.



Constantin, Adana Demirspor'dan kadroların kattıkları Mario Balotelli transferi için ise pişman olduğunu söyledi. İsviçre ekibinin sportif direktörü, "Büyük bir başarısızlık. Benim başarısızlığım. Ona biraz sevgi göstermenin işe yarayacağını düşünmüştüm. Çünkü kariyerinin başlarında fark yaratan unsur buydu. Ama hayır... Bizim dilediğimiz sezon içinde 20 gol atması, kupayı kazanması, ligde başrolde olmasını hayal ettik. İlk hedefimiz buydu. Bunun için de onun kalitesinde bir forvete ihtiyacımız vardı, Türkiye'de iyi bir sezon geçiriyordu. Lige iyi başlangıcımızı mahvettiğimizi biliyorum, yaptığım hatanın farkındayım" dedi.



"EN BÜYÜK HATALARIMIZDAN BİRİ"



Balotelli için açıklamalarına devam eden Constantin, "Mario bizim en büyük hatalarımızdan biriydi. Teknik direktörlerin yönetimi de öyle. Bunu sezon sonunda gördük, oyuncular zihinsel olarak tükenmişti. Antrenör değişiklikleri (Sion sezon içerisinde 4 hoca değiştirdi) onlara hiçbir fayda sağlamadı. Bizi kurtaracak bir noktayı kaçırdık. Ve bu noktayı her yerde arayabiliriz. Hakem hataları hakkında konuşabiliriz ama sahada ortaya koyduklarımız bize şikayet etme hakkı vermiyor. Keşke oyuncular daha fazla mücadele etseydi, bunu yapabilirlerdi, birbirlerinin canını daha fazla yaksalardı, çünkü bunu yapabilirlerdi" diye konuştu.



Adana Demirspor'un ardından transfer olduğu Sion'da 19 maça çıkan Mario Balotelli, 6 kez gol sevinci yaşadı.





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