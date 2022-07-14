Conner Frankamp, Gaziantep Basketbol'da

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından Gaziantep Basketbol, ABD'li oyuncu Conner Frankamp'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcuyla bir yıllığına anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Rusya takımlarından Zenit'te geçiren Conner, 17 Avrupa Ligi maçına çıkmış, ortalama 15.5 dakika süre alıp, 7,8 sayı, 0,7 ribaunt, 1,4 asist istatistiğine ulaşmıştır. Zenit formasıyla VTB Ligi'nde 8 maçta 16.6 dakika süre alan Conner, 5,3 sayı, 1,5 ribaunt, 2,5 asist ile sezonu tamamlamıştır. Oyuncumuza 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki basketbolcuyla bir yıllığına anlaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, "Geçtiğimiz sezonu Rusya takımlarından Zenit'te geçiren Conner, 17 Avrupa Ligi maçına çıkmış, ortalama 15.5 dakika süre alıp, 7,8 sayı, 0,7 ribaunt, 1,4 asist istatistiğine ulaşmıştır. Zenit formasıyla VTB Ligi'nde 8 maçta 16.6 dakika süre alan Conner, 5,3 sayı, 1,5 ribaunt, 2,5 asist ile sezonu tamamlamıştır. Oyuncumuza 'Hoş geldin' diyor, başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
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