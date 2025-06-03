Minnesota Timberwolves basketbol operasyonları başkanı Tim Connelly, kadroda köklü değişimlere açık olduklarını belirtirken, esas önceliğin takım istikrarı olduğunu vurguladı.Denver Nuggets döneminde çekirdek oyuncular etrafında sabırlı bir yapılanma benimseyen Connelly, Minnesota'da ise Rudy Gobert ve Julius Randle gibi yıldız isimleri kadroya katarak farklı bir yaklaşım izledi.diyen Connelly,ifadelerini kullandı.Timberwolves, mevcut çekirdeği koruma eğiliminde olsa da uygun bir fırsat çıkması halinde kadroyu yenilemeye hazır. Karl-Anthony Towns'un Knicks'e takası da, Donte DiVincenzo'nun bu anlaşmaya dahil edilmesiyle mümkün olmuştu.Wolves, sezon boyunca ikinci apron lüks vergisi sınırının üstünde yer aldı. Bu durum, takaslarda oyuncu toplama kısıtlaması ve draft seçimlerinin dondurulması gibi önemli kısıtlamalar getirdi.diyen Connelly,ifadelerini kullandı.Connelly, Julius Randle, Naz Reid ve Nickeil Alexander-Walker gibi serbest kalacak oyuncuları kadroda tutmayı umuyor. Üç oyuncunun da organizasyon ve şehirle memnun olduklarını belirtti.