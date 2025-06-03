Minnesota Timberwolves basketbol operasyonları başkanı Tim Connelly, kadroda köklü değişimlere açık olduklarını belirtirken, esas önceliğin takım istikrarı olduğunu vurguladı.
Denver Nuggets döneminde çekirdek oyuncular etrafında sabırlı bir yapılanma benimseyen Connelly, Minnesota'da ise Rudy Gobert ve Julius Randle gibi yıldız isimleri kadroya katarak farklı bir yaklaşım izledi.
"Tercihim her zaman istikrar yönünde olur," diyen Connelly, "Ancak sabır, profesyonel sporda neredeyse yok olmuş durumda. Sabırlı olabilen organizasyonlar genellikle uzun vadede büyük başarılar elde ediyor. Yine de sabır, risk almaktan kaçınmak anlamına gelmemeli," ifadelerini kullandı.
Timberwolves, mevcut çekirdeği koruma eğiliminde olsa da uygun bir fırsat çıkması halinde kadroyu yenilemeye hazır. Karl-Anthony Towns'un Knicks'e takası da, Donte DiVincenzo'nun bu anlaşmaya dahil edilmesiyle mümkün olmuştu.
"Eğer bizi daha iyi yapacak bir değişiklik gerekiyorsa, buna açığız… Towns takasından sonra uyum sürecimiz biraz zaman aldı ama bu çekirdekle yola devam etmeyi ve daha ileri gitmeyi umuyoruz."
Wolves, sezon boyunca ikinci apron lüks vergisi sınırının üstünde yer aldı. Bu durum, takaslarda oyuncu toplama kısıtlaması ve draft seçimlerinin dondurulması gibi önemli kısıtlamalar getirdi.
"Bu seviyeye çıkabilirsiniz ama orada sürekli kalmak çok pahalıya mal olur," diyen Connelly, "Bu sadece maliyetle ilgili değil, cezalandırıcı bir sistem," ifadelerini kullandı.
Connelly, Julius Randle, Naz Reid ve Nickeil Alexander-Walker gibi serbest kalacak oyuncuları kadroda tutmayı umuyor. Üç oyuncunun da organizasyon ve şehirle memnun olduklarını belirtti.
Denver Nuggets döneminde çekirdek oyuncular etrafında sabırlı bir yapılanma benimseyen Connelly, Minnesota'da ise Rudy Gobert ve Julius Randle gibi yıldız isimleri kadroya katarak farklı bir yaklaşım izledi.
"Tercihim her zaman istikrar yönünde olur," diyen Connelly, "Ancak sabır, profesyonel sporda neredeyse yok olmuş durumda. Sabırlı olabilen organizasyonlar genellikle uzun vadede büyük başarılar elde ediyor. Yine de sabır, risk almaktan kaçınmak anlamına gelmemeli," ifadelerini kullandı.
Timberwolves, mevcut çekirdeği koruma eğiliminde olsa da uygun bir fırsat çıkması halinde kadroyu yenilemeye hazır. Karl-Anthony Towns'un Knicks'e takası da, Donte DiVincenzo'nun bu anlaşmaya dahil edilmesiyle mümkün olmuştu.
"Eğer bizi daha iyi yapacak bir değişiklik gerekiyorsa, buna açığız… Towns takasından sonra uyum sürecimiz biraz zaman aldı ama bu çekirdekle yola devam etmeyi ve daha ileri gitmeyi umuyoruz."
Wolves, sezon boyunca ikinci apron lüks vergisi sınırının üstünde yer aldı. Bu durum, takaslarda oyuncu toplama kısıtlaması ve draft seçimlerinin dondurulması gibi önemli kısıtlamalar getirdi.
"Bu seviyeye çıkabilirsiniz ama orada sürekli kalmak çok pahalıya mal olur," diyen Connelly, "Bu sadece maliyetle ilgili değil, cezalandırıcı bir sistem," ifadelerini kullandı.
Connelly, Julius Randle, Naz Reid ve Nickeil Alexander-Walker gibi serbest kalacak oyuncuları kadroda tutmayı umuyor. Üç oyuncunun da organizasyon ve şehirle memnun olduklarını belirtti.
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